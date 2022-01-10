Берлин, 10 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. На предстоящих выборах действующий президент ФРГ вступит в опасную гонку по крайней мере с одним оппозиционным кандидатом: левые объявили кандидатуру специалиста по социальной медицине Герхарда Траберта. Об этом сообщило немецкое агентство DW 10 января.

Даже если федеральный президентФранк-Вальтер Штайнмайерможет рассчитывать на широкую поддержку при переизбрании, Левая партия посылает в предвыборную гонку серьёзного оппонента, а именно доктора из Майнца Герхарда Траберта.

«Я хотел бы использовать свою кандидатуру, чтобы привлечь внимание к бедности и социальной несправедливости в этой стране, а также выступить в качестве защитника людей, которых плохо слышит действующая власть. Это одна из самых фундаментальных задач федерального президента», — заявил Траберт. Конечно, он не будет избран главой государства, но он видит некоторый шанс помочь социально незащищенным слоям населения.

Траберт уже давно уделяет пристальное внимание бездомным, бедным и беженцам. Он является основателем и председателем Ассоциации бедности и здоровья Германии. Траберт неоднократно участвовал в гражданских морских операциях по спасению мигрантов в Средиземном море. На выборах в Бундестаг в прошлом году немец баллотировался в избирательном округе Майнца как беспартийный прямой кандидат от левых в немецкий Бундестаг. Однако, набрав 12,7 процента первичных голосов, он не смог попасть в парламент.

Новый президент ФРГ будет избран Федеральным собранием, которое соберётся 13 февраля. В его состав входят 1472 представителя — 736 членов Бундестага и такое же количество людей, которые представляют парламенты 16 федеральных земель.