Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Формирование новой шестой («коричневой») ветки метро Санкт-Петербурга начато за счёт сбойки тоннелей между будущими станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Как сообщили 10 января в правительстве Петербурга, АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) завершило проходку перегонного тоннеля между этими станциями, перегонный тоннель по второму пути также пройден.

«Сбойка тоннелей — очень важный этап. Фактически это соединение двух будущих станций, а значит, мы уже можем говорить не об отдельных шахтах, а о формировании новой коричневой ветки петербургского метро», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В МССС планируют открыть станции «Юго-Западная» и «Путиловская» в 2024 году. Компания планирует начать проходку трёх участков конечных тоннелей и механизированную проходку тоннеля в сторону станции метро «Брестская».

Напомним, в рамках строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом в городе появится несколько пересадочных узлов, один из которых будет расположен в районе Обводного канала, где территориально будет проложена новая ветка метро.