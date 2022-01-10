Москва, 10 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 января, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,56%, до $81,29 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Bashneft.ru Добыча нефти

«Геополитические риски, равно как и опасения повышения ставок американским регулятором не помешали нефтебыкам» продолжить наступление на прошедшей неделе, уверенно преодолев сопротивление района $80 за баррель.

Ситуация в Казахстане была отыграна идеей о возможных перебоях поставок из этой страны, хотя реальных оснований для таких опасений не было. Дополнительно цены поддержала прошедшая на прошлой неделе встреча министров ОПЕК+.

Несмотря на то, что участники картеля не стали отказываться от ранее запланированного увеличения добычи на 400 млн баррелей в сутки, они снизили свои прогнозы профицита нефти на рынке в ближайшие месяцы, что поддержало покупателей.

В настоящий момент цены несколько корректируются, но январь, традиционно, для рынка нефти является позитивным месяцем.

Сейчас инвесторы с новыми силами попытаются снова протестировать преодоленный в сентябре долгосрочный нисходящий тренд, и, вполне возможно, что эта попытка увенчается успехом.

Особенно в свете того, что запасы газа в Европе продолжают сокращаться, а Газпром не спешит наращивать поставки», — пояснил эксперт.

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