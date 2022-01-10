Самара, , 16:02 — REGNUM Тренировки по подключению передвижных котельных поручил провести глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Передвижная дизельная котельная аварийно-восстановительной службы Admobninsk.ru

10 января в правительстве региона прошло оперативное заседание, на котором была рассмотрена работа коммунальных служб в зимний период.

Азаров обратил внимание на коммунальную аварию, которая произошла 7 января в Тольятти, в результате которой несколько домов остались без отопления. И хотя жители этих домов находились без отопления меньше суток, факт того, что руководство АО «Тевис» своевременно не сообщило в единую диспетчерскую службу о причинах отключения тепла и планах по устранению аварии, помешало быстрому реагированию со стороны властей муниципального образования.

«Коллеги, попрошу еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев больше не происходило, когда у нас оповещение не соответствует положению дел. Примите для этого все меры вплоть до административных, чтобы был порядок», — заявил Азаров.

Он также поручил в течение десяти дней провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных при авариях.

Сообщается, что в январе в регионе ожидаются сильные морозы, поэтому коммунальным службам нужно быть к готовым к ним.