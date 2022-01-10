Берн, 10 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Ситуация на украинской границе стала темой для обсуждения в ходе телефонного разговора, который 10 января с президентом Украины Владимиром Зеленским провёл глава Швейцарии Иньяцио Кассис. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Швейцарский лидер отметил, что разговор с Зеленским был содержательным.

«Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации», — написал Кассис.

Он также сообщил, что в ходе разговора была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по оценке реформ в этой стране, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.

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https://twitter.com/ignaziocassis/status/1480503628486090752

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января ситуация на границе России и Украины обсуждалась в ходе разговора госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония). Стороны обсудили «дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников».