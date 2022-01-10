Великий Новгород, 10 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. После громкого скандала с отставкой с должности заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Гусева на освободившееся место назначен региональный министр Илья Маленко. Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Novreg.ru Заместитель председателя правительства Новгородской области Илья Маленко.

Ранее Маленко возглавлял министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. 10 января губернатор Новгородской области Андрей Никитин провел рабочую встречу с новым заместителем и обсудил подконтрольные Маленко направления — развитие агропромышленного комплекса и ветеринарной службы, сферы охоты и рыболовства, а также перспективы лесной отрасли, природоохранной деятельности региона и экологии.

Напомним, 27 декабря 2021 года Тимофей Гусев подал заявление об увольнении после инцидента в баре, где он устроил скандал находясь в нетрезвом состоянии.