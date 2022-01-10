Брюссель, , 15:58 — REGNUM «Внутренняя трансформация» и сильная оппозиция отличает Украину от Казахстана, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом оназаявила 10 января в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Ольга Стефанишина Kmu.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

По её словам, на Украине, в отличие от Казахстана, есть сильные оппозиция, гражданское общество, экспертное сообщество. Также Киев располагает сильным международным единством «по осуждению российской агрессии».

«Украина — это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию», — сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина не входит ни в какие постсоветские структуры, которые могли бы, как в случае с Казахстаном, допустить иностранное вмешательство на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина с 2014 года продолжает военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. Январь в Казахстане начался с массовых протестов, которые переросли в беспорядки, нападения на госучреждения, мародёрство. Власти страны начали контртеррористическую операцию.

Читайте также: Путин заявил о подготовке террористов для Казахстана за рубежом