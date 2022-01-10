Афины , 10 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Несмотря на его быструю передачу, штамм «Омикрон» не приводит к большому числу госпитализаций и не создает серьезных проблем, заявил представитель правительства Греции Янис Эконому в интервью Mega TV 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С учетом открытия школ после каникул, Эконому подчеркнул важность обширного диагностического тестирования для выявления любых случаев заболевания среди учеников или преподавателей.

«Дети более защищены внутри школьной среды, чем за ее пределами. Школы также открыты по образовательным, социальным и психологическим причинам. Мы открываем школы, как это происходит в остальной Европе», — пояснил он.