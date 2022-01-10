10 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:36 — REGNUM В Южной Корее обсудили предложение кандидата в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро» о покрытии медицинской страховкой восстановления волосяного покрова.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

По сообщениям южнокорейских СМИ, 4 января кандидат в президенты от правящей партии, экс-губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён сообщил в своём аккаунте в Facebook о том, что «облысение — это заболевание, лекарство для лечения которого не покрывается страховкой».

Он отметил, что почти 10 миллионов человек страдают от выпадения волос — и многие из них заказывают лекарства из-за рубежа или используют средства от простаты в качестве альтернативы из-за высоких затрат на лечение. Политик подчеркнул, что процедуры по восстановлению волос должны покрываться национальной программой медицинского страхования.

Ли Чжэ Мён 경기도청방송국GTV

Отметим, что данное заявление встретило как бурную поддержку со стороны людей, страдающих от облысения, так и обвинения в том, что таким способом Ли Чжэ Мён пытается выиграть голоса.

В ответ на критику кандидат в президенты заявил, что восстановление утраченных волос необходимо с точки зрения «завершенности человеческого тела» и представители его избирательного штаба изучают потенциальное финансовое воздействие на реализацию идеи.

«Есть более редкие болезни, чем облысение, на которое стоит обратить внимание…» — возмущается rlaq***.

«Это безумие! При таком раскладе страховые взносы возрастут минимум вдвое», — отмечает happ***.

«Страховка не покрывает ряд препаратов для лечения онкологии, может, стоит на это обратить внимание?» — интересуется jahy***.

«При таком раскладе госдолг страны возрастет ещё больше», — отмечает m776***.

«Сперва облысение, потом будут пластические операции… Если этот человек станет следующим президентом страны, нас ждет банкротство», — пишет hun0***.

«Он сошел с ума! Лучше бы уделил внимание детям с онкологическими заболеваниями!» — предлагает ksa4***.

Центр неотложной медицинской помощи Национального медицинского центра Сеула, Южная Корея (сс) parkyongjoo

«Многие пациенты умирают, так и не дождавшись дорогостоящего лекарства. А он предлагает помогать людям, страдающим от облысения. А что дальше? Будем помогать тем, кому нужен ботокс, операция на глаза или грудь?» — вопрошает rjsg***.

«Если он вернет награбленное, то этой суммы хватит на лечение облысения в течение восьми-десяти лет», — пишет fina***.

«Думаю, многие сами в состоянии самостоятельно оплатить лечение от потери волос», — предполагает qkrn***.

«Этот человек думает лишь о том, как бы набрать голоса», — отмечает just***.

«А что насчет интимной пластики? Многие переживают по данному поводу, браки на грани разрыва», — смеется pola***.

«Пусть вкладывает в это свои деньги! Я не собираюсь помогать государству лечить облысение!» — пишет devl***.