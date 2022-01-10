Брюссель, , 15:56 — REGNUM Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что у Украины есть право самостоятельно выбирать присоединятся ли ей к каким-либо альянсам и эта тема, по ее мнению, не может быть одной из тем для переговоров НАТО с Россией. Она заявила об этом 10 января на брифинге с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО — Украина.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина Kmu.gov.ua

«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам. Это закреплено в нашей конституции, и это поддерживает большинство нашего населения. Это не тема для переговоров», — сказала она.

Также Стефанишина указала, что в Киеве считают, что Россия не может ставить условия по вопросу членства Украины в НАТО.

«Требования России к союзникам не являются переговорной позицией. Они не имеют права ставить условия. Мы видим, что Россия хочет перевести дискуссию и хочет обеспечить невыполнение минских соглашений, Россия пытается выдвинуть свою повестку дня. Обсуждение гарантий безопасности должно начаться с вывода российских войск с украинской территории», — добавила украинский вице-премьер.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.