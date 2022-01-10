Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники центра управления численностью безнадзорных животных отловили 688 бездомных собак. Итоги работы учреждения за 2021 год подвели в городской администрации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Сотрудники центра занимаются отловом и дальнейшим содержанием бродячих псов и кошек. Все животные, которых принимает учреждение, проходят карантин, обработку, вакцинацию, пишет портал donnews.ru. Ветеринары регулярно осматривают всех питомцев.

В течение года 320 отловленных животных вернули на улицы, 278 обрели хозяев. В настоящее время в центре содержится 1246 бездомных животных.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону выделен участок под строительство приюта для бездомных животных. Участок расположен на территории, которая была ранее отведена под строительство Восточного кладбища. Построить приют для бездомных животных планируется в течение 2022−2025 годов.