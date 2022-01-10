Берлин, , 17:01 — REGNUM В Германии 18-летний подросток подозревается в убийстве супружеской пары. Об этом сообщает 10 декабря немецкое агентство DW.

Инцидент произошел в небольшом городке Мистельбах в южной земле Бавария.

Сообщается, что молодой человек сам явился в полицию с повинной. При этом его мотив, а также связь с семьей пока остаются неясными.

Тела 47-летней женщины и её 51-летнего супруга были найдены в подвале их собственного дома. Подозреваемый был взят под стражу, тем не менее следователи отмечают, что в деле есть больше вопросов, чем ответов.

Пара жила вместе с четырьмя маленькими детьми. Все они находились в доме во время инцидента, но пока не ясно, могут ли они выступить свидетелями и подтвердить личность преступника.