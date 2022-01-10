Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 10 января, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,96%, до 75,02 рубля. Евро теряет 1,2%, откатываясь до 84,99 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

«Ожиданиям экспертов от первой недели нового 2022 года не суждено было сбыться — вместо укрепления российской валюты наблюдались панические просадки до 77 рублей за доллар.

«Черный лебедь» прилетел из Казахстана — на фоне массовых беспорядков в стране выросли опасения дестабилизации ситуации на всём постсоветском пространстве, последовавший же за этим ввод сил ОДКБ в страну вызвал опасения, что реакция Запада на эти шаги окажется негативной.

Впрочем, ни те, ни другие страхи не подтвердились, во всяком случае, пока, что позволило рублю довольно быстро восстанавливать позиции.

Дополнительное давления на валюты развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания резкого ужесточения денежно-кредитной политики США.

Низкий уровень безработицы при сохраняющемся высоком уровне инфляции повышает вероятность того, что ФРС начнет сокращать доступность денег резче, чем прогнозировалось ранее.

Ускорился рост цен и в Европе, что порождает риски повышения ставок Евроцентробанком.

Поддержку курсу рубля оказывает позитивная динамика сырьевых рынков и снижение геополитических рисков на фоне начавшихся в Женеве переговоров России и США по гарантиям безопасности», — пояснил эксперт.

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