Москва, 10 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами для путешествий в прошедшие новогодние каникулы в России. Об этом ИА REGNUM заявили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье» в Москве

«По данным бронирований авиабилетов с вылетом в период новогодних каникул, наиболее часто клиенты сервиса путешествовали по России в Москву (33,2% доля от всех бронирований по стране), Санкт-Петербург (11,3%), Сочи (5,7%), Краснодар (3,9%) и Минеральные Воды (3,6%)», — отметила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Она также добавила, что среди ж/д направлений в праздничные выходные были также популярны поездки в столицы: доля Москвы ― 26%, а Санкт-Петербурга ― 10,8%. Кроме того, на поезде были популярны поездки в Краснодар (2,2%), Екатеринбург (2%), а также в Тюмень (1,9%).