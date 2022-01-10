Кострома, , 16:14 — REGNUM Почти все главы муниципальных районов, преобразованных в округа в Костромской области, остались на своих местах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в 2021 году в четырёх районах региона — Нейском, Межевском, Кологривском и Парфеньевском была ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район). В результате муниципальной реформы жители лишились возможности избирать глав. В ходе сентябрьских выборов были определены депутаты вновь образованных округов. Они, в свою очередь, утвердили кандидатуры глав из списка, предложенного конкурсной комиссией.

В Нейском, Межевском и Кологривском округах остались прежние главы — Сергей Иванов, Алексей Лобанов и Сергей Данилов. Кроме них в конкурсе участвовало по одному работнику из местных администраций. В Парфеньевском округе на смену Андрею Федотову, получившему нарекание за задержку газификации в 2020 году, пришла Надежда Соколова. Ранее она была заместителем Федотова по социальной политике.

Отметим, что решение об объединении сельских поселений в округ принял также Пыщугский район. Проект закона об этом направлен в Костромскую областную думу. В случае, если парламентарии одобрят изменения, процесс преобразования должен завершится уже в 2022 году.

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