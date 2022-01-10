Тамбов, , 15:48 — REGNUM В Тамбовской области 10 января подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом — на девять меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Mvdpmr.org

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 62 тыс. 848 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 57 тыс. 950 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1784 человека. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.