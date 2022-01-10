Москва, 10 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил о запуске собственного медиа. Информацию об этом артист сообщил в историях на своей странице в Instagram 10 декабря.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Проект получил ироничное название «Не Моргенштерн», а сам автор пообещал сделать его одним из самых свободных СМИ на просторах России. Также музыкант анонсировал набор авторов в команду нового медиа.

Напомним, что 24 ноября 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в торговле наркотиками. Позднее рэпер опубликовал видеоклип, снятый на территории ОАЭ.