Тюмень, 10 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Тюмени 10 января арестованы ещё трое причастных к торговле смертельным суррогатным алкоголем мужчин. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Hugo Martins Спирт в огне

Обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей предъявлено Фариду Э., Ибрагиму Г., Малику М.

По версии следствия, с 3 января 2022 года в торговые точки Тюмени несколькими лицами под видом водки была сбыта нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной «водки» погибли девять человек.

Суд определил всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу по 5−6 марта 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января суд вынес решение об аресте Елены М., которая, по версии следствия, продавала смертельный суррогатный алкоголь.