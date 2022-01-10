Краснодар, , 15:46 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Краснодар» и бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко шли разными путями. Об этом 10 января Гончаренко написал в Instagram.

Виктор Гончаренко (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

«К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга слушать», — написал Гончаренко.

Напомним, 5 января «Краснодар» отправил Гончаренко в отставку с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с апреля 2021 года.

В сезоне 2020/21 «Краснодар» занял 10-е место в чемпионате России. В нынешнем сезоне команда идёт на пятом месте с 29 очками после 18 матчей.

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