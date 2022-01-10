Москва, 10 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Госдума утвердила кандидатуру Виталия Савельева на пост главы Минтранса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

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Транспортная отрасль является одной из ключевых отраслей народного хозяйства РФ, подчеркнул Савельев. Новая стратегия предусматривает увеличение федеральных дорог в два раза, отметил он.

«Создание опорной сети, транспортных логистических узлов позволит увеличить мобильность населения», — говорит Савельев.

Он видит перспективы развития водных транспортных путей, в том числе речных, и транспортных коридоров.

«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР воздержались от утверждения его на пост министра, решение принято голосами «Единой России».

Кандидатура на этот пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о формировании органа исполнительной ветви власти.

С 2009 года Савельев занимал должность генерального директора «Аэрофлота». До этого он также занимал руководящие должности в Газпроме, банке «Россия» и других организациях.

Также в 2004 году Савельев являлся замминистра экономического развития и торговли России.

Ранее этот пост занимал Евгений Дитрих.