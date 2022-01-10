Киев, , 15:46 — REGNUM За положительную оценку под изображением герба СССР и его на своей странице в социальной сети житель Украины попал под уголовную ответственность. Дело обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК Украины рассматривалось в Роменском суде в Сумской области. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Герб СССР, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 сентября 1956 г

Согласно материалам дела, в 2020 году мужчина поставил лайк и поделился публикацией — листовкой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью «Один народ» и с современными флагами России, Украины и Белоруссии. Эти действия попадают под статью о «распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или на захват государственной власти».

Обвиняемый «полностью и безоговорочно» признал свою вину, заверив, что не намеревался никого «призвать к таким действиям». Мужчине суд присудил 4250 грн штрафа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Украины был признан виновным по решению суда в Кривом Роге за ношение майки с гербом СССР. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении закона о запрете использования «символики коммунистического тоталитарного режима». Перед подготовительным судебным заседанием он признал себя виновным и заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемому грозил один год ограничения свободы, но в итоге суд заменил приговор на год испытательного срока.