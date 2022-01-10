Москва, 10 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Центральный банк России с 10 января выпускает в обращение инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля и инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Банк России Монета с изображением здания Центробанка РФ

Также ЦБ РФ выпускает в оборот памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие Российской прокуратуры» из серии «Исторические события» и серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики».

Тираж серебряной монеты «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля составляет до 500 тыс. штук, золотой монеты номиналом 50 рублей — до 500 тыс. штук. Тираж монет «300-летие Российской прокуратуры» и «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» — по 3,0 тыс. штук.

ИА REGNUM ранее сообщало, Центральный банк России с 10 декабря выпустил в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Урал».

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