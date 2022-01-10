Джакарта, 10 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в городе Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 10 января в 17:28 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 111 км от Маланга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара на стыке трех литосферных плит.