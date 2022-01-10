Челябинск, 10 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту гибели рабочего при пожаре. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла днём 10 января в Металлургическом районе на одной из промышленных площадок. Тело было обнаружено спасателями при тушении огня.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. И по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.