Варшава, 10 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу, проведённому социологической службой United Surveys, если бы парламентские выборы в Польше состоялись в настоящее время, на них бы победила правящая партия «Право и справедливость» с поддержкой 33%. Результаты исследования 10 января обнародованы на портале Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Второе место по уровню симпатий заняли оппозиционеры из «Гражданской коалиции». Эту силу поддержали 25% респондентов. На третьем месте оказалась партия Шимона Холовни «Польша 2050» с 11% поддержки.

Также в Сейм бы вошли, преодолев 5-процентный барьер, «Левые», набрав 8,2%; «Конфедерация» с 8% голосов и «Польская крестьянская партия» с поддержкой в 7,6%.

Опрос был проведен 5−6 января. В нем приняли участие 1 180 взрослых жителей Польши.