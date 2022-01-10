Малодербетовский район, Калмыкия, 10 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В селе Тундутово Малодербетовского района Калмыкии появится офис врача общей практики. Об этом сообщает республиканский минздрав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медицинский кабинет

«Несмотря на праздничные дни, продолжается возведение здания. Планируется, что офис площадью в 180 кв. метров сможет реализовывать приём более чем 20 человек в день», — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что медицинская помощь станет доступнее на территории, где проживают около 1,5 тыс. человек.