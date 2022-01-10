Вологда, 10 января 2022, 15:39 — REGNUM В Вологодской области новогодние каникулы не вызвали взрывного роста заболеваемости ковидом, напротив, число заболевших сократилось. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что в регионе пока не зафиксировано ни одного случая заболевания Омикрон-штаммом.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области скончались восемь ковид-пациентов.