Москва, 10 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал возможные новые санкции США в отношении России из-за Украины отголосками политики большой дубинки, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Угрозы новых санкций из-за Украины — это последние отголоски пещерной политики большой дубинки, которую так любили проводить в Вашингтоне в XX — начале XXI века», — сказал Миронов.

Но времена стремительно меняются и в военном, и в экономическом отношении, указал он.

«Вынужденный отказ США от санкций против «Северного потока — 2», вынужденные переговоры с Россией по вопросам безопасности — все это убедительно говорит о том, что эпоха американского диктата безвозвратно уходит. Пора прекращать бездумно размахивать дубиной и начинать договариваться», — считает парламентарий.

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