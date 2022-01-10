Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга объявило «жёлтый» уровень опасности в городе в связи с резким похолоданием. Об этом 10 января сообщили в Смольном.

Опасность

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

На принятие решения по объявлению «жёлтого» уровня опасности повлияло прогнозируемое понижение температуры на территории Санкт-Петербурга до минус 20 градусов. Этот уровень опасности продлится в городе с 3:00 10 января до 11:00 11 января.

Жителям Петербурга советуют на это время быть осторожными и, если это возможно, остаться дома. Напомним, «жёлтый» — второй уровень опасности, который означает потенциальной опасные условия.

Читайте также: В Петербурге похолодает до минус 20 градусов

Отметим, синоптики прогнозируют возвращение низкой минусовой температуры, максимальное значение столбика термометра опустится ниже 20 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный требует усилить работу по очистке крыш Петербурга