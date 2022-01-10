Лениногорск, Татарстан, 10 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 37-летнего жителя города Лениногорска возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По месту жительства подозреваемого по вызову его супруги днем 4 января прибыли стражи правопорядка. Мужчина вел себя неадекватно, предположительно находясь в состоянии опьянения. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, злоумышленник произвел в одного из них два выстрела из газового пистолета. Полицейский смог выбить из рук дебошира оружие, но мужчина взял нож и, угрожая расправой, замахнулся на правоохранителя. В это время второй полицейский применил в отношении мужчины газовый баллончик, тот заперся в ванной, а затем сдался полиции.

ИА REGNUM напоминает, ночью 8 января в Курганской области 44-летний местный житель расстрелял двоих сотрудников полиции. Выстрелы были произведены из охотничьего карабина.

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