Москва, 10 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Французская компания Arianespace наращивает количество запусков в космос, в том числе и в сотрудничестве с Россией, используя для вывода части спутников на орбиту российские ракеты «Союз», а также пусковые площадки Байконура и «Восточного», заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«Однако в свете последних событий в Казахстане не исключено, что использование космодрома на территории этой страны окажется под вопросом. В частности, если ситуация в стране обострится, использование данного космодрома может оказаться небезопасным.

Кроме того, если на Западе сочтут меры по наведению порядка в стране излишне жестокими, на Казахстан могут быть наложены санкции.

Также есть риски попадания в санкционные списки российских предприятий космической отрасли из-за ситуации вокруг Украины.

Последние риски несколько ниже, поскольку американская сторона всё ещё нуждается в российских носителях и двигателей.

Впрочем, Вашингтон твёрдо взял курс на импортозамещение в данном вопросе, так что в перспективе будет стремиться ограничить возможности как российских, так и европейских конкурентов.

Так что Arianespace придется форсировать космические программы использования европейских ракет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Arianespace, предоставляющая услуги по организации космических запусков, планирует провести до 17 стартов в 2022 году.

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