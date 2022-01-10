Белгород, , 15:38 — REGNUM С начала 2022 года внутри всех подразделений структуры правительства Белгородской области произошли значительные изменения. Новая схема регионального государственного управления позволит увеличить количество привлекаемых федеральных средств, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе губернатора.

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С 1 января в структуре правительства региона — 15 министерств и 11 заместителей губернатора, три из которых совмещают должности министров цифрового развития, финансов и бюджетной политики области, имущественных и земельных отношений. Статус вице-губернатора области появился у руководителя администрации.

«Меняем формат для того, чтобы усилить работу на федеральных площадках и максимально эффективно решать сложные задачи, стоящие перед правительством региона. Нам необходимо увеличить количество привлекаемых федеральных средств на реализацию наших программ, инициатив, проектов. У нас большие планы на этот год. Благодаря привлечению федерального финансирования на комплексное развитие сельских территорий будет выделено 538 млн рублей. Реализация этой программы должна существенно изменить жизнь людей в сельской местности. Дальнейшая реализация проекта зависит от глав и качественной подготовки заявок», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В новом статусе начали работать министерства цифрового развития, здравоохранения, образования, социальной защиты населения и труда, финансов и бюджетной политики, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, экономического развития и промышленности, культуры, спорта. В сфере АПК появились два министерства: сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования. Прежний департамент строительства и транспорта разделён на два ведомства. Кроме того, в структуре правительства области появилось министерство общественных коммуникаций, а управление региональной безопасности теперь курирует выделенный заместитель губернатора.