Симферополь, 10 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Около 265 тысяч туристов отдохнули на территории Крыма с 27 декабря по 9 января, об этом 10 января в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По сравнению с показателями того же периода годом ранее число гостей полуострова выросло на 10%.

«66% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 27% — авиатранспортом, 7% — по железной дороге. В период праздников на территории республики функционировало более 270 объектов размещения», — уточнил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря — 9 января 2022 года Крымский мост пересекли почти 109 тыс. автомобилей, это на 6% большей, чем годом ранее.