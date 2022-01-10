Бухарест, 10 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Официальный Бухарест планирует расширить экономическое сотрудничество с Пакистаном для укрепления своего влияния в Южной Азии. Об этом на встрече в Бухаресте с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, передает 10 января румынский портал News.ro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Н. Чукэ, Румыния крайне заинтересована в подписании с Исламабадом новых соглашений, позволяющих представлять румынскую продукцию на рынке Пакистана в частности и в южно-азиатском регионе в целом.

«У наших стран есть хорошая основа для взаимовыгодных партнерских отношений, будем ее развивать», — резюмировал глава румынского правительства. В свою очередь, Ш. Куреши поблагодарил румынские власти за отправку в Пакистан дополнительной партии вакцины от COVID-19 и выразил надежду на продолжение контактов в этой сфере.

Ш. Куреши находится в Бухаресте по личному приглашению своего румынского коллеги Богдана Ауреску. Это первый визит высокопоставленного пакистанского чиновника в Румынию за более чем 20 лет.