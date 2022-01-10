Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону получил материалы уголовного дела о смерти пациента тюремной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

Врача-эндокринолога терапевтического отделения филиала межобластной туберкулёзной больницы ФСИН России обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В феврале 2020 года осуждённый скончался, полагают следователи, по причине ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей.

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.