Владимир, , 15:32 — REGNUM Во Владимирской области 10 января подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 83 тыс. 90 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 74 тыс. 400 пациентов, в том числе 412 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2968 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.