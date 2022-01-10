Хабаровск, , 15:31 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

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В составе «Сибири» шайбы забросили нападающие Александр Шаров и Олег Ли. У «Амура» отличились защитник Руслан Педан и форвард Радан Ленц.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сибири». Решающий бросок исполнил нападающий Ник Шор.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 57 очков. «Амур» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 46 очками.