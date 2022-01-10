Джакарта, 10 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Посол Индонезии в ЮАР Салман Аль Фариси был избран генеральным секретарем Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA) на период 2022—2024 годов, сообщает CNN Indonesia.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

«Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность за поддержку и доверие, оказанные странами-членами IORA», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По ее словам, IORA может внести свой вклад в создание сильного региона.

Напомним, IORA — организация в регионе Индийского океана. Эта организация нацелена на укрепление сотрудничества в области экономики, морского судоходства и устойчивого развития. IORA насчитывает 23 страны-члена и 9 партнеров по диалогу.