Симферополь, , 15:30 — REGNUM Почти 109 тыс. автомобилей пересекли Крымский мост через Керченский пролив с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» 10 января.

Крымский мост Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда по мосту проехали 103 тыс. автомобилей, показатель вырос на 6%.

«Общий объем трафика распределился практически равномерно: более 54 тыс. автомобилей проследовало на полуостров и столько же — на материк», — уточнили в пресс-службе.

Ежесуточно по мосту проезжало около 10 тыс. автомобилей, максимальный суточный трафик установлен 8 января — тогда проехало более 12 тыс. автомобилей. Минимальный трафик, 4 тыс. автомобилей, зафиксирован 1 января.

Всего с момента открытия движения мостовым переходом через Керченский пролив воспользовалось более 18 млн автомобилистов.