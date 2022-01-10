Симферополь, 10 января 2022, 15:30 — REGNUM Почти 109 тыс. автомобилей пересекли Крымский мост через Керченский пролив с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» 10 января.
По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда по мосту проехали 103 тыс. автомобилей, показатель вырос на 6%.
Ежесуточно по мосту проезжало около 10 тыс. автомобилей, максимальный суточный трафик установлен 8 января — тогда проехало более 12 тыс. автомобилей. Минимальный трафик, 4 тыс. автомобилей, зафиксирован 1 января.
Всего с момента открытия движения мостовым переходом через Керченский пролив воспользовалось более 18 млн автомобилистов.