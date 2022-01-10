Уфа, , 15:41 — REGNUM 13-летней девочки удалось выбежать из горящего дома в Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Обогреватель в Ярославле 76.mchs.gov.ru

Сообщается, что 10 января в деревне Санжаровка Чишминского района загорелся жилой дом. В момент возгорания в доме находилась 13-летняя девочка.

«Благодаря правильным действиям девочки жертв удалось избежать. Ребенок своевременно покинул дом, в котором начался пожар», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. По словам девочки, пожар произошел из-за упавшего на подушку обогревателя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожаров в 2022 году погибли шесть человек.