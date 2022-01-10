Донецк, , 15:28 — REGNUM Город Горловка в Донбассе подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом 10 января в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по населенному пункту Горловка», — сказал представитель ДНР.

Он уточнил, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации (СЦКК) игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики открыли огонь по городу из миномета калибром 82 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики продолжают препятствовать работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Собеседник уточнил, что сигналы БПЛА миссии украинские силовики подавляли средствами радиоэлектронной борьбы в районе подконтрольного Киева города Торецка.