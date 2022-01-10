Вологда, , 15:26 — REGNUM Для Вологодской области 2021 год стал годом оздоровления экономики — выросла деловая активность, улучшилось финансовое состояние предпринимательского сообщества, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Бюджет Urosario.edu.co

«В 2021 году зафиксирован беспрецедентный рост налогового потенциала региона. По сравнению с 2020 годом собственные доходы областного бюджета увеличились в 1,7 раза, составив, по предварительным данным, более 110 млрд. рублей. Это чуть меньше чем мы получили за два года (за 2017−2018) в целом», — подчеркнула заместитель губернатора, начальник департамента финансов Татьяна Голыгина.

Основными поставщиками налогов в бюджет остаются флагманы экономики региона — ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В 2021 году они перечислили в областной бюджет более 45 млрд. рублей, что в 3,3 раза превышает уровень поступлений за 2020 год.

Хорошие результаты и в лесопромышленном комплексе, где увеличилась доля прибыльно работающих организаций, а объемы перечисленных ими налогов в областной бюджет возросли в 2,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно бюджету Вологодчины, доходы региональной казны в 2022 году составят 106,6 миллиарда рублей, расходы 110,1 миллиарда, дефицит — 3,5 миллиарда рублей.