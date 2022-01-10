Вологда, 10 января 2022, 15:26 — REGNUM Для Вологодской области 2021 год стал годом оздоровления экономики — выросла деловая активность, улучшилось финансовое состояние предпринимательского сообщества, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Основными поставщиками налогов в бюджет остаются флагманы экономики региона — ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В 2021 году они перечислили в областной бюджет более 45 млрд. рублей, что в 3,3 раза превышает уровень поступлений за 2020 год.
Хорошие результаты и в лесопромышленном комплексе, где увеличилась доля прибыльно работающих организаций, а объемы перечисленных ими налогов в областной бюджет возросли в 2,6 раза.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно бюджету Вологодчины, доходы региональной казны в 2022 году составят 106,6 миллиарда рублей, расходы 110,1 миллиарда, дефицит — 3,5 миллиарда рублей.