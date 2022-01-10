Москва, , 15:25 — REGNUM С сертификацией газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) сложилась удивительная ситуация, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Пока все этапы согласования СП-2 шли через открытые процедуры, будь то слушания в парламентах или судах, процесс хотя и задерживался, но двигался неуклонно, что и позволило в итоге достроить газопровод, хотя и с отставанием от графика.

Но теперь, когда процесс передан в чисто бюрократический механизм Федерального сетевого агентства, отслеживать его прогресс и стоить какие-либо прогнозы стало совершенно невозможно.

Теоретически, сертификация может затягиваться сколь угодно долго. Характерно, что глава МИДа Германии даже не сочла нужным пояснить, каким требованиям ЕС не соответствует газопровод, который до этого уже прошел много этапов согласования в различных, том числе и немецких структурах.

Видимо вопрос о согласовании США хотят оставить одним из козырей в дальнейших переговорах с Россией. Однако данный рычаг довольно слабый.

Пока Газпром вполне справляется с поставками по действующим контрактам даже с использованием действующих мощностей.

Затраты на строительство СП-2 уже понесены, и единственные, кто реально теряет потенциальный доход — немецкие партнеры Газпрома, которые не могут получать газ из данного источника», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» является его несоответствие требованиям Евросоюза.

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