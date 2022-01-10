Токио, 10 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В понедельник, 10 января, на базе ВМС США Сасебо, которая находится на юго-западе Японии, выявили не менее 34 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

При этом не уточняется, являются ли заразившимися SARS-CoV-2 американские военнослужащие или ее местный персонал.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных на указанной базе носителей коронавируса выросло до 204.

Отметим, американские власти с 10 января обязали своих военнослужащих из-за роста числа случаев заражения SARS-CoV-2 не покидать пределы территории военных баз в Японии без служебной необходимости.