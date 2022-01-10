Красногорск, , 15:26 — REGNUM Опрос родителей подмосковных школьников на тему питания в учебных заведениях показал позитивное отношение большинства респондентов относительно качества рациона для детей. Об этом 10 января заявил министр образования Московской области Илья Бронштейн на заседании регионального правительства.

Школьное питание. Алтайский край Educaltai.ru⠀

«Помимо опроса ребят, мы организовали опрос родителей. Он был организован на школьном портале при входе в личный кабинет. Мы получили почти 450 тыс. ответов», — сказал чиновник.

Согласно результатам исследования, 55% родителей положительно оценили качество школьного питания, отметив, что их детям нравится школьная еду. При этом 25% родителей не обсуждали эту тему с детьми. Еще 20% респондентов заявили о том, что их детям школьное питание не нравится.

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