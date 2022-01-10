Красногорск, 10 января, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Опрос родителей подмосковных школьников на тему питания в учебных заведениях показал позитивное отношение большинства респондентов относительно качества рациона для детей. Об этом 10 января заявил министр образования Московской области Илья Бронштейн на заседании регионального правительства.

Educaltai.ru⠀ Школьное питание. Алтайский край

«Помимо опроса ребят, мы организовали опрос родителей. Он был организован на школьном портале при входе в личный кабинет. Мы получили почти 450 тыс. ответов», — сказал чиновник.

Согласно результатам исследования, 55% родителей положительно оценили качество школьного питания, отметив, что их детям нравится школьная еду. При этом 25% родителей не обсуждали эту тему с детьми. Еще 20% респондентов заявили о том, что их детям школьное питание не нравится.