Берлин, , 15:24 — REGNUM Конфликт в Донбассе военными методами не решить, такова позиция правительства Германии. Об этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила 10 января на брифинге, комментируя призыв украинского посла в Берлине Андрея Мельника обеспечить Киев оборонительным вооружением.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Хофман отметила, что Германия по-прежнему выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, за деэскалацию обстановки на востоке этой страны.

«В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами», — сказала представитель германского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол Мельник потребовал, чтобы Германия продала Украине оборонительное вооружение, и пригрозил за отказ «серьёзными последствиями для двусторонних отношений».

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