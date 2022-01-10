Стокгольм, 10 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что ситуация с коронавирусом в стране требует от правительства ввести новые меры по инфекционному контролю. Об этом 10 января передает телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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Со среды, 12 января, в Швеции действуют следующие ограничения:

• Все, кто могут, должны работать удаленно из дома;

• Рестораны и кафе должны закрываться не позднее 23:00, и будет введено ограничение не более восьми человек на одну компания. Обслуживаются только те клиенты, которые сидят за столиками;

• Для публичных собраний и массовых мероприятий будет введено максимальное количество участников в 50 человек. Если их число превышает 50 человек, то вводится требование по предъявлению сертификатов вакцинации;

• Вводится общий совет о том, что все взрослые должны ограничивать число своих контактов в закрытых помещениях.