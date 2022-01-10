Мадрид, , 15:22 — REGNUM Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приостановила съёмки в фильме The Mother («Мать»). Об этом 10 января пишет Page Six.

Дженнифер Лопес John Bauld

Как отмечает СМИ, артистка покинула съёмочную площадку картины в Испании и отправилась в США. Причиной стала вспышка заболеваемости коронавирусом. По предварительным данным, проект приостановили на неделю.

ИА REGNUM напоминает, что производством триллера The Mother занимается сервис Netflix — главную роль в нём исполняет Дженнифер Лопес и Джозеф Файнс. Дата выхода фильма пока неизвестна.

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