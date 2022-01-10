Москва, 10 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Величина автокредита в РФ может вырасти на 15−20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ с начала года отмечен рост цен на автомобили.

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«Подорожание автомашин приведет и к росту величины и в некоторых случаях срока автокредита на новые машины, — сказал Цыганов. — Что с учетом продолжающейся практики навязывания дополнительных опций в условиях дефицита машин может привести к росту величины автокредита на 15−20%. Плюс может существенно вырасти кредитование на покупку подержанных машин по программам trade-in и у частных владельцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть предположение, что в России автомобили могут подорожать больше чем на 5−7% в случае серьезного изменения курса рубля.